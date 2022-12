La Legge dello spogliatoio. Da attrito ad attributo

Insigne è partito per gli States, Koulibaly in terra di sua Maestà Carlo, Mertens per la Turchia ed il Napoli è rimasto senza un vero Amministratore di condominio. Quello che da ragazzi chiamavamo rappresentante di classe.

Non solo capitano della squadra, qualcosa in più.

Qualcuno che si intestasse il principio della rappresentanza in particolare modo nel confronto con l’autorità.

Di Lorenzo è un ottimo ragazzo, un eccellente terzino, un bravissimo elemento del Napoli 5.0 ma non ha il sangue che aveva Koulibaly o prima un certo Pepe Reina.

Sangue, competente ed esperienza. Ci saranno momenti in cui servirà personalità in campo. Servirà reagire, ribattere e rifarsi. Serve diventare presto uomini internazionali. Serve fare esperienza anche quando i tempi sono strettissimi.

Conta questo nel momento clou?

Spalletti può bastare?

Conta per una squadra che ambisce al titolo non avere il generale in campo?

Direi di si ma a volte si può ovviare.

Lo scudetto, Sarri disse, lo abbiamo perso in albergo. Meglio dire nello spogliatoio. Ecco questo è a mio modo di vedere, l’ambiente da non trascurare. Lo spogliatoio. È lì che nasceranno i picchetti per l’impresa. Motivazione, dialogo e concentrazione.

Gli attriti vanno risolti e tramutati in attributi.

Lo scudetto si vince Insieme e nello spogliatoio. Luogo dove avvengono patti sacri tra uomini veri.

