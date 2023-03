La Lega non trova “aggettivi” per il gol di Kvara…Ma il resto d’Italia ne offende la bellezza!

“Sono trascorse circa 24 ore da Napoli-Atalanta e ancora non troviamo un aggettivo per “questo gol di Khvicha Kvaratskhelia“, così la Lega Serie A che sul suo profilo twitter ha celebrato ancora una volta la prodezza dell’attaccante georgiano del Napoli.

Al post non mancano i commenti ironici o offensivi di pseudo tifosi di altre squadre che evidentemente non gradiscono questi post del tutto normali. Eppure da amanti del calcio dovrebbero apprezzare a prescindere dalla maglia.

Ecco alcuni commenti davvero fuori luogo:

“Gol di sola fortuna, per non dire cu*o”, oppure “sarà anche bello, ma vogliamo forse parlare della difesa dell’Atalanta? Siamo seri”.

Non si capisce se il personaggio in questione alluda alla sua di serietà o a quelli che, con grande serietà ammettono l’evidenza dei fatti

.Ma non è il solo che dice una stupidaggine simile: “I calciatori della squadra di Gasperini scivolano come dei bambini. Per cortesia…”. Il Napoli e Kvara logorano chi non ce l’ha.

https://www.persemprenapoli.it

