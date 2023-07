“La Lazio fara’ grande campionato quest’ anno…” Marcello Chirico snobba il Napoli citando i biancocelesti come potenziali Campioni!

Marcello Chirico, giornalista e tifoso sfegatato della Juventus, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Juventus proiettandosi anche sulla prossima stagione delle squadre di massima serie:

“McKennie? E’ stato reintegrato perché Pogba non dà ancora garanzie e meglio portarselo dietro nella tournée. Si sta allenando il francese ma non ancora col gruppo. Se lo recuperi, recuperi uno importante. Già al 70% sarebbe tanto. Lui ci crede e non vuole andare in Arabia perché vuole riscattarsi”.

Sulla prossima Serie A snobba il Napoli Campione d’Italia senza mai nominarlo: “Il Milan è da scoprire. Ha cambiato tanto in mezzo al campo, dove nasce il gioco. Sono giocatori nuovi che devono integrarsi e vedremo quanto ci metteranno. Ci sono dei profili interessanti, vedremo come si amalgameranno insieme. L’Inter sta comprando tanto dalla Juve”.

“Non so come Cuadrado abbia potuto scegliere l’Inter, non sarei andato da una tifoseria che lo odia. Roma? Devo capire chi arriverà. Con un Morata in più è una cosa, altrimenti è un’altra. La Lazio è arrivata seconda ed è già competitiva in Italia. Secondo me la Lazio sicuramente farà un campionato di livello”. Ha concluso Chirico.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati