La Lazio batte il Sassuolo? Da applausi la risposta dei tifosi azzurri!

La Lazio batte 2-0 il Sassuolo nella 33esima giornata di Serie A e rimanda la festa scudetto del Napoli. Biancocelesti che passano in vantaggio con Felipe Anderson al minuto numero quindici di gioco su giocata prelibata di Marcos Antonio e poi nel recupero (al 92esimo) trovano il raddoppio con Basic. Bella soddisfazione per l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri che conquista il successo numero 150 in Serie A in carriera. I neroverdi colpiscono una traversa con Frattesi.

Chi immagina una profonda delusione da parte di tutti i napoletani per la vittoria della Lazio incorre in un clamoroso errore. Tanti supporters azzurri, a sorpresa, si sono detti invece “contenti” del successo dei biancocelesti. “Lo scudetto vogliamo conquistarlo sul campo”; “Non sono dispiaciuto, preferisco vincere le gare piuttosto che attendere favori”; “Vorrà dire che ci prenderemo il tricolore a Udine o contro la Fiorentina”; “Meglio così: lo scudetto va conquistato sul campo”, questi sono solo alcuni (bei) messaggi dei tifosi del Napoli che si possono leggere sul web.

