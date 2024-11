La lavagna tattica di Napoli-Atalanta

Ufficializzate le formazioni del lunch-match: i tecnici di Napoli e Atalanta hanno scelto gli uomini che animeranno la sfida del “Maradona”, con le contendenti separate in classifica da 6 punti, chiamate a rispondere alla vittoria della Juve nel’anticipo di ieri sera. Gli azzurri, che in casa hanno vinto 5 volte su 5, occupano attualmente la vetta con 25 punti. Gli orobici sono in piena zona Champions e intendono formalizzare la loro candidatura per qualcosa di ancora più importante.

Come abbondantemente preventivato alla vigilia, Conte si affida ai titolarissimi, fatta eccezione di Lobotka, ancora in stand-by. Redini del centrocampo, dunque, affidate saldamente a Gilmour.

Gasperini, invece, prende una decisione clamorosa: non c’è Retegui, Lookman fa il vertice alto dell’attacco, supportato da Pasalic e De Ketelaere.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gasperini.

