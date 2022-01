La Juventus vuole “strappare” Koulibaly al Napoli!

Il mercato sembra non dare tregua agli azzurri, infatti pare che Kalidou Koulibaly, sia stato accostato alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Senegalese sia stato individuato come possibile sostituto di De Light , se ci dovessero essere acquirenti, per rafforzare la retroguardia di Allegri. Vi riportiamo quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport su questa voce di mercato: “Se davvero De Ligt dovesse trovare un acquirente, allora, il primo della lista per sostituirlo è il corazziere del Napoli: Kalidou Koulibaly. Stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato con i fatti quanto tiene alla sua attuale maglia. In passato è stato accostato al Psg e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla. Anche lui ha ormai 30 anni abbondanti e i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente. Non è solo una traccia, è un’ipotesi di lavoro”.

