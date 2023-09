“La Juventus secondo la Giustizia Sportiva è stata condannata senza essere colpevole…” Al “povero” Cruciani non resta che il silenzio!

Ospite della trasmissione Juventibus Live, Giuseppe Cruciani è ritornato sulla vicenda burrascosa che ha coinvolto il club bianconero:

“La Juventus secondo la Giustizia Sportiva è stata condannata senza essere colpevole. Secondo me contano solo i tribunali ordinari. Questi tribunali ordinari si è scoperto – anche se si sapeva – che erano incompetenti, cioè non potevano fare le cose che hanno fatto come le intercettazioni, fascicoli aperti ecc. Siamo dunque in presenza di una roba incredibile, tutti gli atti che ha fatto queste Procura non si potevano fare perché era ed è incompetente”.

“Cioè non avere diritto a fare quelle indagini. Se tanto mi da tanto, in un ordinamento serio, sia quelli italiani che quella specie di farsa che è stata messa in piedi dalla UEFA successivamente, andrebbero annullati. Se sei incompetente quelle carte lì non valgono. Non le potevano raccogliere quelle prove. Siamo in presenza di un processo sportivo che si è basato su atti di una Procura incompetente” ha aggiunto il conduttore radiofonico de La Zanzara.

Chiusura di Cruciani: “Se non è una cosa scandalosa questa, in cui un campionato e quello che ne discende, la prossima Champions League sono stati distrutti da questa Procura qui che era incompetente…eppure è stato sottolineato pochissimo. Si è parlato di cose tecniche, ma questo è abbastanza incredibile”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati