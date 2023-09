“La Juventus arriverà a 100 punti, e Vlahovic sta segnando gol bellissimi! Mentre a Napoli Mugugnano…” Fabio Caressa mostra la sua “Juventinita'” E con il Napoli…

Fabio Caressa ha detto la sua sui piani alti della classifica di Serie A dopo le prime quattro giornate. Ecco quanto dichiarato dal giornalista “filo” Juventino a Sky Sport

“La Juventus non ha le coppe, in questa stagione. La squadra di Allegri – ha affermato il giornalista ai microfoni di Sky Calcio Club – è arrivata terza, l’anno scorso: non dimentichiamolo. E’ cresciuta molto: la vedo maturata. Questa volta, secondo me, possiamo assistere ad un campionato come quelli dei testa a testa del passato: Inter e Juventus, ho questa impressione, possono arrivare a 100/101 punti, a fine stagione. Vlahovic, poi, sta segnando dei gol bellissimi”.

“A Napoli – ha proseguito Caressa – iniziano a mugugnare dopo le prime giornate. Garcia ha preso in mano una delle squadre più difficili, perché non facile da migliorare dopo lo Scudetto. Quando un gruppo è vincente, è normale che sia un po’ restio al cambiamento: anche questo, nel lavoro di Garcia, non aiuta”.

“Per quale motivo Stanislav Lobotka non sembra lo stesso dell’anno scorso? Me lo chiedo. Khvcha Kvaratskhelia, a ben vedere, è stato un po’ capito: ormai, sanno come si gira e viene limitato dagli avversari”.

