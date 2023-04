La gestione dei cambi. La pecca di Spalletti?

Bravo, bravissimo, bis. Però, lasciateci un però. All’indomani di una vittoria più importante che bella e come si è detto tra i salotti sportivi del post gara, lascia più di qualche preoccupazione in chiave Milan sponda Champions, il Napoli ha faticato, l’ha vinta di battaglia ma è parso stanco e lento. Si è acceso solo a sprazzi.

Non è però questo che su vuol mettere in luce.

Bravo, bravissimo, ma.

È probabilmente la pecca di Spalletti. L’errore marchiano di ieri sera e probabilmente del suo modo d’operare. È in effetti un qualcosa che si è riscontrato in tutta la stagione. D’altronde lui stesso aveva detto, ho uomini da 90 minuti ed altri da 30.

Gestione dei cambi ed opportunità di utilizzo delle riserve.

Non è argomento secondario in una stagione lunga e complessa.

È la pecca di Luciano?

La pecca di una rosa ancora da puntellare?

Siccome l’argomento è decisamente delicato e far critica costruttiva quando si vince è cosa ardimentosa, pongo a me e chi mi legge alcuni quesiti.

Per quanto riguarda Elmas, Ndombele, Zerbin e Olivera, il modo in cui ieri sono stati utilizzati, preferisco non dire. Mi domando però.

È opportuno far entrare Simeone, la tua unica punta alternativa ad Osimhen, in una gara come ieri, a 25 minuti dalla fine?

Con Raspadori, apparentemente “sano” e così poco utilizzato, era il caso di rischiare il Cholito?

Dato di fatto, il Napoli va ad affrontare la partita più importante della sua storia, senza attaccanti di peso e qualità. Si spera nel recupero di Victor. È evidente che il Napoli senza il 9 nigeriano, è una macchina da guerra spuntata. Ieri vince col gol del terzino ed un autogol.

Caro Luciano, ieri, l’hai gestita male. O no?

Ai tecnici la risposta.

Spalletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati