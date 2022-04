La Gezzetta “Il Napoli soffre le pressioni dei “masanielli” locali che aizzano la piazza contro poteri…”

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina al Maradona, con una teoria alquanto provocatoria, “”Il Napoli soffre le pressioni di casa, le aspettative eccessive, i “masanielli” locali che aizzano la piazza contro i presunti poteri forti del Nord e creano alibi preventivi a profusione, salvo infilzare i giocatori e l’allenatore dopo ogni inciampo”. E continua poi…

“La sconfitta contro la Fiorentina suona come una sinistra coincidenza. Nel 2018 il Napoli di Sarri perse a Firenze per 3-0, il giorno dopo Inter-Juve 2-3 con il carico di veleni legati all’arbitraggio di Orsato. Il Napoli in albergo si sgonfiò e al Franchi venne travolto, complice il frastuono.

La situazione non è identica e neppure simile, perché quattro anni fa mancavano soltanto tre partite alla fine e oggi ne restano sei, ma il corso e ricorso c’è tutto. Allenatori toscani, Sarri e Spalletti, la Fiorentina indigesta e un ambiente volubile e condizionante. Niente è perduto, lo scudetto rimane possibile, a patto di isolarsi, tapparsi le orecchie e riservare ogni energia all’unica cosa importante, il campo, che a volte sarebbe meglio se fosse neutro”.

