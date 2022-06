La Gazzetta: “Visioni opposte sul Napoli tra ADL e Spalletti”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, sottolinea come presidente( ADL) ed allenatore (Spalletti) siano “lontani” tra loro, come discorso scudetto e portiere, si auspica un riavvicinamento per il bene del Napoli:

“I due si sono parlati spesso a mezzo stampa, mostrando visioni opposte sul Napoli. Indispensabile e urgente un riavvicinamento, anche per il bene della squadra“.

La Rosea entra nel dettaglio, spiegando che “le perplessità dell’allenatore non sono riferite al progetto tecnico che il club azzurro sta portando avanti, e neppure al fatto che è alle porte una mini-rivoluzione in organico, bensì agli obiettivi enunciati dal presidente che sembra stia avvertendo la pressione di una piazza che lo accusa di non svenarsi per vincere”.

