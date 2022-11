La Gazzetta: “Victor Osimhen, Cresciuto e concentrato…”

Scrive cosi, la Gazzetta, del “nuovo” Victor Osimhen, che ha realizzato 8 gol in 8 partite, dopo la nascita della piccola Hailey, nata lo scorso 6 ottobre. In campo è cresciuto, lavora per la squadra ed è concentrato.

Da quando è diventato papà, è più maturo e questo si riflette anche sul campo. Dopo la nascita di Hailey, Victor ha segnato 8 reti in 8 partite. La rosea si sofferma sul cambiamento vissuto da Victor e sui suoi positivi effetti. Tra l’altro, il mese di novembre, fa notare la rosea, non aveva mai portato troppa fortuna a Osimhen, che proprio a novembre si era fatto male alla spalla nel 2020 e al viso nel 2021. Invece quest’anno, per la prima volta in carriera, si ritrova in doppia cifra e capocannoniere della Serie A. Ma al di là di numeri già abbastanza eloquenti, visto che parliamo del capocannoniere del nostro campionato, c’è un processo di maturazione importante dell’uomo e del calciatore. Oltre ai miglioramenti tecnici, nel controllo e nel tiro, Victor sta imparando a gestire meglio il proprio enorme potenziale fisico. Ora scatta in maniera più funzionale ai movimenti di squadra e riesce a evitare quei continui fuorigioco che tanto facevano arrabbiare Spalletti. In più riesce a essere meno egoista godendo anche per gli assist e i gol dei compagni. Papà Victor dimostra tutta la sua gioia in campo e fuori. E al tempo stesso ora dedica meno tempo ai social e alle cose futili, concentrato com’è sulla crescita della propria figlia, avvenuta alla vigilia del suo rientro in campo dopo l’infortunio muscolare sofferto un mese prima.

