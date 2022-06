La Gazzetta: “Veretout, ritorno di fiamma, il Francese apre agli azzurri”

Nella edizione odierna, della Gazzetta dello Sport, si ritorna a parla re di un possibile interesse degli azzurri per Jordan Veretout, già’ in passato nella mira del club azzurro.

Il mercato del Napoli è sempre in fermento. Nelle ultime ore sembra raffreddarsi la pista che porta al fantasista dell’ Udinese Gerard Deulofeu (ADL vuole riallacciare i rapporti con Mertens, ndr) ma qualcos’altro si muove a centrocampo.

Fabian Ruiz è sempre più lontano dal capoluogo campano con la Juve in forte pressing oltre a Diego Demme che, per il poco spazio avuto con Spalletti in questa stagione, si guarda attorno con il Valencia di Gattuso interessato oltre ad altri club di Bundes. Proprio per non farsi trovare impreparato a questi addii a Napoli torna di moda il nome di Veretout. Al francese non dispiacerebbe affatto la maglia azzurra: si attendono aggiornamenti.

