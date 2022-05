La Gazzetta: Telefonata ADL-Carnevali, chiesto Scamacca, 40-45 milioni si puo’chiudere

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, ha pubblicato un articolo dove si parla di una telefonata avuta tra il Presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis e Il DS del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in merito al possibile acquisto dell’ attaccante Gianluca Scamacca, se dovesse partire Victor Osimhen:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo”.

stavolta la chiamata del produttore cinematografico aveva un altro obiettivo: Gianluca Scamacca. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’operazione e anche quella del giocatore”.

“Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato. Dunque in quello che finora è apparso un derby milanese per il centravanti romano, ora vede protagonista anche il Napoli, con l’Inter che appare defilarsi e comunque con all’orizzonte anche in questo caso le inglesi, con il Newcastle in prima fila che potrebbe “sbancare” offrendo una cifra superiore ai 50 milioni al Sassuolo”.

