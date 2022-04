La Gazzetta sul Napoli: “Nel girone di ritorno e primo, prossime due per sognare”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, esalta il cammino del Napoli verso la corsa scudetto nel girone di ritorno, e la descrive cosi:

“Se il campionato fosse cominciato nel ritorno, il Napoli sarebbe in testa da solo. Lo scontro diretto con i rossoneri è l’unica sconfitta, un ko pesante in caso di arrivo a pari punti. Ma da allora sono arrivati tre successi di fila contro Verona, Udinese e Atalanta, un filotto non scontato. Oggi il Napoli sta bene ed è atteso da due esami che possono lanciarlo verso il titolo oppure spezzare i sogni: Fiorentina e Roma sono le due prossime partite da giocare in casa. Le squadre di Italiano e Mou vivono un momento positivo e puntano alle coppe. Dopo, però, Spalletti troverà Empoli, Sassuolo (al San Paolo), Torino fuori (l’impegno forse più duro), Cagliari e Samp: potrebbe arrivare almeno a quota 83“

