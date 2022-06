La Gazzetta sul Mercato del Napoli: “Anche un’ altro potrebbe partire…”

la Gazzetta dello Sport, tra i vari movimenti di mercato riguardanti il Napoli, scrive di una probabile partenza anche dell’attaccante Andrea Petagna, non contento, perche’ gioca poco. Ed allora sembrerebbe, sempre secondo la rosa, che il Napoli abbia gia’ individuato il suo sostituto, trattasi di Milan Djuric, attaccante della Salernitana, che prenderebbe il suo posto, come bomber di “scorta”. Ecco quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, riguardo questa notizia di mercato:

“Ed ecco che il bomber di “scorta” potrebbe essere il Bosniaco, naturalizzato italiano Milan Djuric, classe 1990, che bene ha fatto la Salernitana, e che ancora non ha firmato il rinnovo. Poi magari non andranno via tutti, ma c’e’ il rischio che tutti e 7 gli attaccanti della passata stagione, cambiano squadra. Due l’ hanno già fatto, quattro sono in ballo. Al momento ‘l’unico che non ha avuto offerte e’ il Messicano Lozano”

