La Gazzetta su Mertens: Il suo silenzio per capire se Adl lo vuole davvero…

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, fa il punto sul contratto di Dries Mertens, e sulla voglia di ADL di trattenere il Belga scrive cosi:

“il silenzio di Mertens preoccupa Napoli”. Tuttavia resta ottimismo. Già due anni fa il belga sorprese tutti restando in azzurro e ora – si legge sulla Rosea – vuol capire se Aurelio De Laurentiis per davvero lo vuole:

“Il Napoli vorrebbe che fosse l’attaccante a chiedere una cifra, facendogli in qualche modo sapere che i nuovi stipendi per quelli come lui non vanno oltre i 3 milioni lordi, che significa 1,7 netti al giocatore. Vale a dire meno del 40 per cento di quanto attualmente percepisce. Ma crediamo che alla fine la questione non si risolverà sotto l’aspetto economico, piuttosto sulla ricostruzione di un rapporto fiduciario”.

