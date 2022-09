La Gazzetta su Kwara: “Grande personalita’e tanta classe”

Il Napoli vola sulle ali di Khvicha Kvaratskhelia e La Gazzetta dello Sport ne tesse le lodi. L’ala georgiana è protagonista contro la Lazio con tante giocate e la firma sulla rete decisiva, quella del 2-1, che porta gli azzurri in vetta alla classifica. E la Rosea si esprime così nella sua edizione odierna:

“Oggi quello azzurro è un ciclo assolutamente nuovo, diverso per caratteristiche dei giocatori e assolutamente intrigante per le potenzialità della squadra. Perché l’avvio di Kvaratskhelia in questo campionato lascia davvero a bocca aperta. Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senza paura e con tanta classe”

