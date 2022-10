La Gazzetta: “Spalletti vuole alzare l’asticella”

Roma–Napoli è la partita di Luciano Spalletti. Perché a Roma è esploso in Italia e vi si è consacrato nella seconda tappa giallorossa della sua carriera. E perché adesso a Napoli l’allenatore di Certaldo sogna di fare anche meglio e sogna lo Scudetto. Tra le due esperienze ci sono anche dei punti di contatto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport:

“Lucio, Roma ce l’ha nel cuore e i fischi già sentiti e che torneranno stasera puntuali all’Olimpico sono anche quelli un segnale dell’amore forte che c’è stato. Ma guardarsi indietro non ha molto senso, il tempo darà il giusto valore alle cose, senza per forza dover ritirare fuori il totem Francesco Totti. Quello che cerca Spalletti è migliorarsi e allora in questo senso il passato può essere uno stimolo per l’allenatore il quale proprio in giallorosso ha centrato dei record, che ora vuole battere in azzurro per alzare sempre di più l’asticella personale.

[…] In quel famoso 2016-17 di cui si ricorda solo lo strascico di polemiche per l’addio al calcio di Totti, quella Roma conquistò 87 punti arrivando seconda dietro la Juve. Il record per il club che detiene in quella annata un altro primato: il maggior numero di gol stagionali, 124 in 54 gare, media 2,30. Oggi il Napoli di Luciano viaggia a ritmi più elevati con 42 gol. 3 di media, anche se le partite sono solo 14. E in questo senso il test-Mou, che schiera una delle difese più robuste, diventa importante per capire dove può proiettarsi questa squadra azzurra senza macchia di sconfitta”.

