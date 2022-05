La Gazzetta: “Spalletti-Adl, nuvole diratate…ma non per il camper e girare i quartieri”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, tratta l’argomento ADL-Spalletti, e di come improvvisamente, quelle nubi che vi erano tra i due, si siano , come per magia, dilatate.

“Ormai le nuvole sul rapporto fra i due si sono diradate e non perché Spalletti abbia detto di voler prendere un camper per girare i quartieri della città… Il finale positivo di stagione, con le tre vittorie consecutive, hanno dimostrato al presidente che il suo allenatore ha la situazione sotto controllo e dunque continuerà a essere Luciano la guida azzurra. Ora bisognerà capire che tipo di squadra diventerà il Napoli”

