La Gazzetta: “Perchè il Napoli non ha più la difesa migliore d’Europa”

Per il Napoli è cominciato l’avvicinamento all’ultimo turno di Europa League per le italiane. Questo ovviamente è il tema principale de “La Gazzetta dello Sport” in edicola stamattina.

L’approccio della Rosea ai fatti di casa Napoli si fonda su un domandone: “La difesa senza Koulibaly può tornare un bunker?”. Nicola Berardino approfondisce i motivi per cui quella che fino a qualche settimana fa era considerata la più forte d’Europa oggi non esiste più. Poi una drastica inversione di tendenza: 8 gol subiti negli ultimi 360′.

“Un mese fa, la squadra di Spalletti rispecchiava il primo posto in classifica anche in un primato che solitamente diventa una polizza per arrivare al traguardo. Dopo la gara col Verona del 7 novembre, verso la sosta del campionato, il Napoli contava appena quattro gol subiti...”.

Non è stata una semplice metamorfosi. Nessuna involuzione di un reparto che aveva assunto una sua solidità anche sul piano della sicurezza. La difesa sta pagando un conto pesante in chiave infortuni.

Pesa lo stop del centrale senegalese, ma anche quello di Anguissa in copertura. L’apporto del camerunese in fase di non possesso era fondamentale per compattare la forza della retroguardia.

Urge assolutamente riassemblare certi congegni. Così il tecnico toscano valuta un riassetto tattico. “Con l’Atalanta a tre dietro siamo stati in equilibrio, è una scelta da approfondire…”.

Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria, con il ritorno di Manolas in gruppo, a tempo pieno. Il greco può dare a Spalletti un’opzione in più nel riassetto del pacchetto arretrato già da domani.

