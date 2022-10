La Gazzetta: Per Kvaratskhelia son pronti in tre!

Uno dei grandi protagonisti di Roma-Napoli sarà sicuramente Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, José Mourinho starebbe pensando di predisporre una vera e propria gabbia per fermare il georgiano che finora ha sempre lasciato il segno quando ha giocato. L’allenatore portoghese metterà ben tre uomini nella zona dell’attaccante esterno sinistro al fine di limitarlo il più possibile.

Il primo calciatore a dover affrontare il georgiano, secondo quanto riporta il quotidiano milanese, sarà Zalewski che si allungherà oppure accorcerà in difesa a seconda dei movimenti di Kvaratskhelia. Se poi il calciatore dovesse tagliare verso il centro allora toccherà a Camara prenderlo in consegna. Il raddoppio sarà garantito sempre da Mancini. Sono dunque tre i giallorossi che avranno un compito speciale stasera. Basteranno per fermare il calciatore più in forma del campionato?

“Proprio per questo le gabbie devono essere almeno di due tipi: una che copra il binario destro della difesa della Roma e una che protegga il centrocampo. Nel primo caso, toccherà all’esterno difensivo sobbarcarsi il compito, in prima battuta, di limitare il georgiano In che modo? Cercare sempre l’anticipo quando Kvara riceve spalle alla porta oppure “scappare” indietro quando viene servito in profondità.

[…] Sul piano dello sprint se la può giocare, ma forse il vero segreto è un altro: aggredire l’esterno azzurro per farlo difendere, quindi stancare e non consentirgli di dedicarsi solo ad attaccare nel migliore dei modi possibili. E poiché il baby italo-polacco ha proprio nella sua trazione anteriore la caratteristica migliore, non è detto che la sfida sia persa in partenza. Anche perché il Piano B prevede che, qualora Zalewski venisse saltato, toccherà al roccioso Mancini andare in raddoppio per costringere Kvara in un vicolo cieco oppure a girare indietro la palla”.

