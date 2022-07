La Gazzetta: “Napoli su Kostic, nuove Ali per Lucio”

Stando ad indiscrezioni riportate da “La Gazzetta dello Sport”, Filip Kostic, esterno d’attacco classe 1992 dell’Eintracht Francoforte e della nazionale serba, sarebbe adesso finito nel mirino di un altro club di Serie A, il Napoli.

Il club partenopeo sarebbe intenzionato a fare di Kostic il naturale sostituto di Politano, destinato a lasciare il club in questa sessione di calciomercato.

“Le ali d’attacco avranno grande importanza. Kvaratskhelia ha qualità importanti, ma gli servirà tempo per capire il nostro campionato. E se oltre a Insigne partirà pure Politano, serviranno uomini nuovi capaci di segnare e mandare in gol i compagni. Gerard Deulofeu, catalano dell’Udinese, rimane in pole perché può giocare sia da esterno, sia da sottopunta”.

E se sul norvegese Ola Solbakken sarà complicato battere la concorrenza della Roma, ecco che una delle piste alternative porta al serbo dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic: ha quasi 30 anni ma tanta esperienza e potrebbe arrivare a costi accessibili, visto che fra un anno è a scadenza di contratto”,

Riferisce cosi’ ,nella edizione odierna, il noto quotidiano, mettendo in conto che l’esborso economico del club, per assicurarsi le prestazioni del Serbo, sarebbe certamente non elevatissimo

Chi e’ Filip Kostic, l’uomo dall’ assist riconosciuto!

Filip Kostic nasce a Kragujevac, una delle città più importanti della Serbia, il 1° novembre del 1992. Alto 184 cm per 82 kg, è un centrocampista versatile dotato di un grande cross. Riconosciuta è infatti la sua grande capacità di fornire assist. Ed e’ un calciatore della Nazionale Serba. Nel 2018 si accasa al Eintracht di Francoforte, dove lo scorso anno ha conquistato l’Europa League, disputata, dopo una drammatica finale conclusa ai rigori contro gli scozzesi dei Rangers di Glasgow.

