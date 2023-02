La Gazzetta: “Napoli, Scudetto in tasca, Ora la Champions”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato ed elogiato il percorso del Napoli di Luciano Spalletti:

“Il campionato del Napoli è stato finora assolutamente straordinario e l’orchestra perfetta guidata da Luciano Spalletti merita davvero tutti i complimenti e gli aggettivi enfatici che da 24 giornate sta giustamente raccogliendo. I numeri registrati (21 vittorie, due pari e una sconfitta) sono a dir poco impressionanti e mantenendo queste medie il Napoli frantumerebbe il record di punti in serie A. Nessuno si sarebbe aspettato a inizio stagione un dominio così netto e senza storia. Avversarie surclassate, distacchi umilianti, strapotere tecnico, tattico, fisico. Uno spettacolo. Chapeau.

Una cavalcata così entusiasmante avrebbe solo meritato rivali migliori, più forti, continui e con meno difetti. Reggere il ritmo forsennato del Napoli era quasi impossibile per chiunque e nessuna delle big avrebbe probabilmente potuto contendere davvero questo scudetto, ma rendere un po’ più emozionante e meno scontata la corsa, questo sì. Finora abbiamo assistito a un lungo e meritato monologo. I tifosi del Napoli sono giustamente ben felici di godersi questa meritata corsa solitaria, ma diciotto punti di vantaggio alla 24esima non si erano mai visti e se confermano la bontà del lavoro di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, di Kim, Lobotka, Osimhen e Kvara, dall’altra evidenziano i limiti di altre squadre largamente imperfette. Basti pensare che l’Inter ha già subito sette sconfitte in campionato, una enormità, e che mai si era visto la squadra detentrice del titolo, il Milan, staccata di 18 punti. Risultato: l’adrenalina del campionato è passata quasi subito dallo lotta scudetto a quella meno esaltante per un posto che vale la prossima Champions. Ma questo permette di dare al Napoli un altro merito che evidenzia una grande maturità raggiunta: il riuscire a mantenere sempre alta la concentrazione nonostante il distacco delle altre. Ad Empoli schierando la stessa squadra vista in Champions dimostra che Spalletti non molla nulla.

Questo atteggiamento può portare un doppio beneficio: sia inseguire il record di 102 punti raggiunto dalla Juve di Conte, sia mantenere un vantaggio sulle presunte inseguitrici talmente ampio da poter dosare le forze alla vigilia dei prossimi impegni di Champions League.

L’ostacolo Eintracht, in attesa del ritorno, non è ancora superato, ma l’andata ha posto il Napoli a un passo dai quarti di finale. Già entrare per la prima volta tra le otto d’Europa sarebbe un grande traguardo, ma la consapevolezza acquisita dal gruppo, il livello del gioco e i colpi dei singoli invitano a non porsi limiti.

Una volta raggiunti i quarti e con lo scudetto in tasca, il Napoli potrà preparare al meglio gli impegni di Coppa e se il sorteggio non sarà ostile, evitandole quelle squadre obiettivamente più quotate dei partenopei, si potrà continuare a sognare. La fame viene mangiando, una vittoria tira l’altra, in campionato come in Champions. Nulla oggi sembra impossibile.“

