La Gazzetta: “Meret ai saluti, Ospina puo’ rinnovare e come dodicesimo spunta Sepe”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, lancia la “Bomba“, dopo il fattaccio di Meret ad Empoli. Sembra che il Napoli abbia dei dubbi sulla conferma del giovane Friulano, ed il fatal destino porti alla cessione del numero uno azzurro. con relativa conferma del Colombiano Ospina, ed una sorpresa potrebbe arrivare da Salerno. Vi riportiamo la notizia della Gazzetta dello Sport pubblicata nella edizione odierna:

“Il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno. Ma a questo punto difficilmente rinnoverà: molto probabilmente, infatti, verrà venduto in estate. Invece c’è una netta inversione di tendenza nel dialogo con Ospina. Il colombiano sembra disposto a prolungare alle cifre attuali (2,2 milioni netti l’anno) e a questo punto potrebbe ottenere una conferma sinora messa in discussione. Con questi presupposti, allora, si aprirebbe la caccia ad un nuovo vice. E se tornasse Sepe, ora in prestito dal Parma alla Salernitana?”.

