La Gazzetta: “Mazzocchi piu’ che un idea”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull’interesse del Napoli per il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi.

Al momento Pasquale Mazzocchi deve pensare a riprendersi dall’infortunio al ginocchio destro, per fortuna meno grave del previsto. Dovrebbe essere pronto per la ripresa in gennaio, quando si entrerà nel vivo del mercato. E un esterno capace di giocare su entrambe le fasce, tenendo ritmi alti, è patrimonio importante. Di cui il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino preferirebbe privarsi solo in presenza di una offerta irrinunciabile, sopra i 10 milioni. Cifra che il Napoli ha investito su grandi prospetti e dunque la formula dell’affare va studiata molto bene. Al tempo stesso i rapporti diretti, ottimi, fra De Laurentiis e Iervolino, potrebbero agevolare la trattativa, che per gli azzurri potrebbe anche essere anticipata a gennaio.

