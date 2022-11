La Gazzetta: “Kvara meglio di Ronaldo…”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha commentato l’inizio di stagione devastante dell’esterno del Napoli, Khvicha Kvaratskelia, aggiungendo un giudizio sull’ipotetico scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen.

“Ripensando alle voci di mercato che hanno avvolto il Napoli a fine agosto, ora si può quasi sorridere. Già, perché allora l’agente Jorge Mendes intendeva portare Cristiano Ronaldo in azzurro (e Osimhen al Manchester United per oltre 100 milioni) per fortuna di Luciano Spalletti l’operazione restò solo una idea del potente procuratore portoghese. Perché con numeri e giudizi unanimi Khvicha Kvaratskelia sta facendo meglio del mitico CR7, cui il georgiano si è sempre ispirato. La rivista specializzata FourFourTwo inserisce il grande talento del Napoli al 37° posto della Top 100 mondiale per il 2022, sette posizioni più in alto del suo idolo giovanile.

Insomma KK77 sta strabiliando, visto che a inizio di quest’anno solare era alla Dinamo Batumi, club georgiano lontano dai riflettori internazionali. Sono bastati 12 partite in Serie A e 5 in Champions per colpire tutti i maggiori osservatori, tanto da scalare velocemente questa prestigiosa classifica.”

