La Gazzetta: “Koulibaly, mai detto Napoli sul futuro”

Dopo la gara vinta dal Senegal contro il Ruanda, in zona mista viene intervistato Kalidou Koulibaly, ed e’ chiaro che gli venga chiesto del suo futuro, se sara’ a Napoli oppure altrove. Ebbemne, in questo video, notato dai tifosi che hanno invaso i social per vederlo, non viene mai menzionato il Napoli per quanto riguarda il suo prossimo futuro!. A riportare la notizia e La Gazzetta dello Sport nella edizione odierna.

“Ancora non si capacitano di come stia finendo la storia con Mertens che ora temono che il loro gigante della difesa parta davvero concludendo anche lui la propria esperienza a Napoli dodpo 8 anni di grande sintonia.

I giornalisti incalzano sulla pista Barcellona ma Kalidou sembra soppesare le parole

“Non Voglio mentire, ma per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Non so dove giochero’. Vorrei conoscere la mia situazione molto velocemente“

