La Gazzetta: “Il Napoli fissa il prezzo per un azzurro”

In casa Napoli ci sono alcuni calciatori che vorrebbero cambiare aria per rilanciarsi altrove. Uno di questi è Matteo Politano, che attraverso il suo agente, ha fatto ben capire di voler lasciare la squadra azzurra perché non si sente molto tutelato da Luciano Spalletti che lo ha utilizzato con scarsa continuità nella stagione conclusa dal Napoli al terzo posto.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce quanto segue: “La seconda parte di stagione col Napoli lo ha visto finire in fondo alle gerarchie di Spalletti tra gli esterni e Politano ha chiesto di essere ceduto: questione anche di stimoli, probabilmente. La valutazione è alta – 20 milioni – ma la stima di Gattuso è enorme. C’è da convincere all’investimento il Valencia, ma Ringhio di proverà”, si legge sul quotidiano in merito al prezzo fissato dal club partenopeo.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati