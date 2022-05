La Gazzetta: “Hirving Lozano nella lista partenti, sarebbe una cessione senza rimpianti”

Per la Gazzetta dello Sport, articolo pubblicato nella edizione odierna, anche Hirving Lozano sarebbe con le valigie pronte e partire a fine stagione, e se dovesse arrivare un offerta giusta, il Napoli se ne priverebbe senza rimpianti:

“Hirving Lozano è un altro che potrebbe preparare la valigia. Del resto nello scorso autunno, in una intervista a una tv messicana disse di voler giocare in un club ancora più forte. Certo il suo rendimento non sempre al top non aiuta e il Napoli su di lui ha investito tre anni fa oltre 40 milioni. Ma è logico che se arrivasse una offerta importante il club se ne priverebbe senza rimpianti tra le parti”.

