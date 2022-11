Il Mattino: “Giuntoli ci prova per Gennaio…”

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza per Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese:

“Le parole di Spalletti per Samardzic è evidentemente una segnalazione importante. Tanto è vero che i dirigenti stessi si sono subito messi all’opera per riaprire un discorso che può essere d’attualità già a gennaio. Sono vivi i contatti con l’entourage del giocatore. Ma l’obiettivo azzurro non è quello è di metterlo subito a disposizione di Spalletti ma di anticipare le mosse in vista delle manovre di luglio”.

