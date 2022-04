La Gazzetta: “Gaetano torna al Napoli”

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, racconta del ritorno di Gianluca Gaetano in maglia azzurra, dopo il campionato straordinario che sta svolgendo alla Cremonese in B:

“Se sarà decisivo per lo sbarco in Serie A della Cremonese non si sa ancora, quello che sembra certo è che in estate Gaetano tornerà a Napoli, squadra proprietaria del cartellino e che l’ha lanciato fin dalle giovanili. Ora, da Castelvolturno, lo stanno seguendo a distanza, con l’intenzione appunto di riportarlo a casa dopo un po’ di sana gavetta, sulla falsariga di quello accaduto una decina di anni fa con Lorenzo Insigne, tornato trasformato dall’esperienza al Pescara di Zeman”.

