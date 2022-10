La Gazzetta esalta il Napoli: “Tutto e facile, E” in volo!”

La Gazzetta dello Sport ha elogiato, sinceramente anche con leggero ritardo rispetto ad altre, l’inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti:

“Era partita il 27 aprile scorso, tre giorni dopo la clamorosa sconfitta del Napoli a Empoli: tre reti subite nel finale, in 7 minuti, dopo doppio vantaggio. Rientrata dallo spazio, la Cristoforetti ritrova un Napoli molto diverso da quello che aveva lasciato. Un altro mondo. Le crepe di personalità sembrano stuccate. Al posto della squadra tremolante, ora c’è uno schiacciasassi che, tra campionato e Champions, ha messo in fila 9 vittorie, come mai nella sua storia, e ha segnato 10 gol all’Ajax in due partite. Gioca un calcio allegro e leggero, Kvara corre senza peso. Al Napoli riesce tutto facile. È in volo. Stasera ospita il Bologna. Non vuole tornare sulla terra”.

La Gazzetta: Spalletti risponde cosi…

Eccitante, così Luciano Spalletti definisce il suo Napoli. Non euforia ma una eccitazione di un gruppo sempre alla ricerca del proprio limite, che ancora non trova:

“Ci domandiamo quanto siamo forti noi e questa è la cosa più eccitante e stimolante. La ricerca di consapevolezza delle nostre forze. Per questo per me allenatore diventa abbastanza semplice la gestione”.

In questo aiutato dalle scelte del club che gli ha messo a disposizione una rosa profonda:

“Ci sono delle posizioni in cui è importante avere certe alternative. Quando è mancato Osimhen non saremmo andati avanti senza Raspadori e Simeone.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati