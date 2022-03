La Gazzetta dello Sport: Non mollo Miha

Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello sport che titola NON MOLLO MIHA, SINISA TORNA IN OSPEDALE. “Questa leucemia ha davvero coraggio, a voler affrontare uno come me. Le dar’ un’ altra lezione”. Da Cairo a Mourinho, tutti tifano per Mihajlovic. “Vinci anche stavolta”. Di spalla invece si torna a parlare del Ct della Nazionale ieri a Colloquio con Gravina, Mancini verso il si, dopo la Turchia potrebbe guidare la rifondazione

