Gazzetta: Dubbio Fabian, Zielinsky a controllo, oggi sapremo se a Bergamo ci sara’

La Gazzetta dello sport, nella edizione odierna, in vista di Atalanta-Napoli di domenica a Bergamo, fa il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli. Ecco quanto pubblicato nella edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport: “Fabian Ruiz non ha svolto la sessione di allenamento di ieri per sindrome influenzale. È lo spagnolo il dubbio più grosso, oltre a Zielinski che stamane sarà visitato dallo staff medico per capire di che entità sia il problema alla coscia sinistra che lo ha portato a uscire anzitempo dal playoff vinto dalla sua Polonia”.

