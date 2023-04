La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli: Tre gli indiziati…

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui riscatti di alcuni calciatori del Napoli, in particolare Tanguy Ndombele, Bartosz Bereszynski e Giovanni Simeone:

“Il Napoli non eserciterà quello su Ndombele: i 30 milioni che pretende il Tottenham non saranno una spesa preventivata. Improbabile il riscatto di Bereszynski, quasi certo Simeone: 12 milioni un buon investimento, considerando che arriveranno circa 11 milioni per Petagna, con la salvezza del Monza il riscatto diventerà obbligatorio”.

Mercato: Petagna riscattato dal Monza per 11 Milioni…

Il Napoli è già al lavoro in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli vogliono che la squadra resti altamente competitiva. Verranno fatti alcuni innesti a fronte delle partenze che ci saranno. La società partenopea però potrà contare su un tesoretto ampissimo vista la splendida stagione disputata, inoltre la salvezza del Monza fa diventare obbligatorio il riscatto di Andrea Petagna, nelle casse del club circa 11 milioni di euro.

