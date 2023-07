La Gazzetta dello Sport fa i conti sui torti arbitrali…voi ci credereste che la Juventus risulta la piu’ aiutata? Davvero incredibile…Che lo dica la Gazzetta!

I giornalisti Nesti e Fiandrino, all’interno del quotidiano La Gazzetta dello Sport, fanno un resoconto degli errori arbitrali in Serie A nel corso degli ultimi tre anni. Si considerano gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni. Diverse squadre come il Napoli hanno subito più errori contro che a favore. La squadra che ha beneficiato di più dagli errori della classe arbitrale è la Juventus. “Ha avuto 115 errori “a favore” (più di tutte) davanti a Milan (109) e Inter (99)”.

“Quella che invece avrebbe tutto il diritto di chiedere più attenzione è il Torino con 205 errori, davanti a Milan (102) e Inter (93). Nella stagione 2020-21, Juventus e Roma hanno avuto più errori a favore (37) mentre il Torino 67 contro (la Juve 38); nel campionato 2021-22, ancora la Juve davanti con 42 errori a favore (dietro, il Milan con 32 e il Napoli con 30) e nei contro ancora il Torino con 55 davanti a Milan e Roma”.

“Nell’ultima stagione ci sono stati 36 errori a favore per Juve e Inter; 35 per il Milan, 29 per la Roma e 25 per il Napoli. Poi, 21 per l’Atalanta, 18 per la Fiorentina, 16 per il Torino. Per quanto concerne gli episodi contro, il Torino ne ha avuti 83, la Roma 46, il Milan 35, il Napoli 30, l’Inter 28, la Juventus 27”.

