La Gazzetta: “Bisogna vedere se davvero il club voglia rinnovare…”

La Gazzetta dello sport, nella edizione odierna, mette a fuoco la situazione rinnovo di Mertens , e visto che dall’incontro di Palazzo Donn’ Anna sono trascorsi circa 33 gg, esattamente il 26 Aprile, pone un’ quesito molto pertinente, cioe’ si e’ prorpio sicuri che Adl gli rinnovi il contratto?

“Chi sta intorno alla famiglia Mertens, racconta di un uomo che ancora non ha chiaro il proprio futuro, al di là del suo sventolato legame con la città di Napoli. e bisogna vedere se davvero il club vuole rinnovare il contratto al proprio goleador. Intendiamoci, è legittimo avere programmi diversi e dirsi addio, ma De Laurentiis con quella visita di aprile aveva dato un segnale chiaro sulla volontà di proseguire insieme. A meno che non fosse solo una mossa per distendere l’ambiente, visto che si era dopo il crollo di Empoli, con un punto conquistato dal Napoli in 3 partite quando doveva correre per lo scudetto. Il tempo chiarirà meglio”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati