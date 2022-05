La Gazzetta: “Barak obiettivo numero uno, fisicita’ e senso del gol”

Il Napoli sembra puntare forte, e cosi che scrive la Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Verona, Antonin Barak, e vuole assolutamente portarlo all’ ombra del Vesuvio. E circa un’ anno che ilclub di ADL segue il centrocampista, che mostra fisicita’ e gran senso del gol, insomma in quel ruolo, basilare. Nel 4–2-3-1 di Spalletti, giocherebbe dietro Osimhen, in alternanza con Dries “Ciro” Mertens. Chiaramente il tutto dipendera’ da cosa accadra’ a Fabian Ruiz e Zielinsky in questa sessione estiva di mercato, e se avranno voglia di continuare con il Napoli. Ricordando che Ruiz ha tanti estimatori in Spagna, e Zielinsky in Bundesliga.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9 http://www.òersemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati