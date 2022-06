La Gazzetta avverte Fabian: “Non scordare il caso Milik…”

Gli agenti di Fabian Ruiz, stanno facendo d tutto per far si che ADL si convinca a cedere il loro assistito, c”e’ il Barcellona pronto ad accoglierlo, e sperano che portando una richiesta alta al patron azzurro a raggiungere lo scopo. Ricordiamo che lo Spagnolo andra’ a scadenza e non ha intenzione di rinnovare.

Ma proprio su questo punto, la Gazzetta dello Sport ,nella edizione odierna, punta il dito su Fabian, ricordando il caso Milik, dove iu una situazione analoga, il Polacco fu messo fuori rosa per circa sei mesi, quindi uomo avvisato…

“Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a una proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sull’ingaggio dal Napoli, con una clausola rescissoria bassa per consentire di poter andare via senza grandi problemi. La speranza è che presto questa situazione trovi uno sbocco e non si vada al braccio di ferro, visto che i precedenti sui giocatori in scadenza che rifiutano l’offerta del club azzurro non sono proprio positivi. Milik rimase fermo dall’estate 2020 a gennaio 2021, messo fuori rosa, prima poi di accettare il trasferimento al Marsiglia”.

