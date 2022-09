La Gazzetta: “Alla ricerca della continuita'”

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca della continuità

: “Con il Lecce influì non poco il turnover e Spalletti ha mostrato di non digerire molto le critiche sulle sue scelte. Stavolta invece la risolve quasi ironicamente, dopo che sabato se l’era presa con giornalisti e presidente: «Queste non sono partite in cui si fa turnover». E poi spiega anche che sinora le scelte sono state dettate soprattutto dal bisogno di coinvolgere tutti nel progetto, a costo di lasciar qualcosa (leggi Lecce) pur di far crescere un po’ tutti. Poi spiega l’allenatore: «Le partite sono ancora poche per accusare stanchezza. Finora siamo a posto coi minutaggi. E siamo stati anche abbastanza fortunatI. Sono gli ultimi 20’ quelli che possono lasciare scorie, sono più tossici». Quello che finora Luciano ha sempre risparmiato al suo gioiello Kvaratskhelia: il più temuto stasera, come hanno ammesso quelli dei Rangers”.

