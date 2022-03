La Gazzetta: A Napoli si direbbe…” Si na Mezza!”

Cara Gazzetta dello Spor..co!: in questo piccolo, ma intenso editoriale, cercheremo di rispondere, come l’educazione partenopea insegna, all’esimio, se non egregio, direttore della Gazzetta Bianconera-Rossonera-Nerazzurra dello Sport dott. Stefano Barigelli

Premetto che la mia speranza era, che il Covid avesse ridato il giusto valore alla vita, e la guerra che sta vivendo il popolo Ucraino, servisse ad unire i popoli…ma ahi me, probabilmente il direttore era troppo distratto dal core Business

Ma prima di continuare, e giusto che il lettore, ancora estraneo alla faccenda, legga prima le dichiarazioni del direttore della Gazzetta, perche’ altrimenti si potrebbe chiamare “Cattiva informazione”..ecco di seguito le parole del dott. Barigelli: “La Gazzetta risponde soprattutto alle tifoserie di Milan, Inter e Juventus e sono il nostro core business. Oggi col digitale sappiamo benissimo cosa vogliono e chi sono i lettori, poi non significa non riconoscere il lavoro di Spalletti o ADL e di una squadra simpatica e che gioca un bel calcio”.

Una volta lette tali dichiarazioni, possiamo affermare, con l’educazione partenopea che ci contraddistingue, di essere di fronte ad un personaggio che non conosce la parola professionalita’, che non conosce l’educazione civica e morale, e che probabilmente non e’ in grado di gestire cariche di questa entita’ pubblica

Spero di esser stato chiaro ed esaustivo, ma soprattutto, l’aver fatto conoscere, per chi non lo conoscesse, lo “stile partenopeo” , cioe’ quello stile con il quale, a tali nefandezze verbali, puoi dare solo una risposta…TU NON SEI NAPOLETANO!

Lo so che vi aspettavate, e credetemi ci vorrebbe, un dizionario piu’ ampio e soprattutto colorato!, ma noi siamo napoletani, e se abbiamo liberato Napoli in 4 giorni dai tedeschi, loro hanno impiegato un giorno in piu’,e perche’ siamo gente che lotta, e se penso che nei salotti buoni di questi signori, il 99% sono meridionali, allora si che mi sento ancora piu fortunato del direttore Barigelli!

Lo sdegno e qualcosa che dovrebbe riattivare la categoria giornalistica partenopea intera, ma molti, e lo dico a malincuore, si sono appiattiti, perche’ troppo condizionati da una gestione silente…pur di ottenere, e non si sa cosa, se non per un momento, per poi spegnersi!

Il dott Baridelli, e’ uno di questi, direttore perche’ voluto, e parlante perche’ voluto, e Pro Juve-Inter-Milan questa e’ storia direte, ma quello che manca e’ una severa e sana scuola di giornalismo, Quella dei Brera e di Viola per intenderci, oppiure dei Gino Palumbo oppure Antonio Scotti.

Questo pseudo-Direttore di testata, e’ solo la “testa di legno” di un progetto di possesso ben definito, dove come diceva Toto’, “Noi siamo quelli che stiamo sotto lo stivale…i Suddisti!”. Che il calcio fosse malato, non lo si scopre adesso, e l’avvento del Berlusca non ha fatto altro che peggiorarne le condizioni, e come il lievito, se lo metti al caldo cresce, ma se l’impasto e scadente, e solo da buttare!

Ed i napoletani, da oggi, questo dovrebbero fare, gettare nel primo cassonetto di strada, questa carta straccia di colore rosa, ma macchiata di Acido Muriatico per chiazze rossonerazzurrebianconere che possono nuocere gravemente alla salute del Napoletano.

Per concludere, il peggior disprezzo e’ la non curanza, ed il dono piu’ bello che potremmo dedicargli e vincere il titolo del nostro campionato, e chiaramente, chiedere con educazione, che non si facciano titoli si pubblichino notizie in tal senso, facendo in modo che i tre “ladroni” non vivrebbero ulteriori malesseri, oltreche’ il loro “lustrascarpe” non rischi la gogna per aver pubblicato e titolato tali nefandezze!

Ora auguriamo il meglio al dott. Stefano Barigelli, chiudendo con un pensiero nella lingua madre cioe’ l‘internazionale napoletano, Fattelle cù chi è meglio ‘e te e fance ‘e spese( Frequenta chi e migliore per te e pagane le spese)…quando vuole riacqiustare l’ esser bello, buono e sano, noi l’ attendiamo basta frequentare il Napoletano( lo dice anche il Signore!), anche perche’si e’ circondato di cattive compagnie..si ricordi che gia’ una triade e stata eliminata!….Meditate gente meditate!”

