La festa scudetto trova un invitato in piu’…Atterrato a Napoli “Ciro” Dries Mertens!

Dries Mertens ha fatto ritorno a Napoli, il giocatore belga è sbarcato nel pomeriggio di ieri a Capodichino. Ad attenderlo alcuni dei suoi più cari amici napoletani. L’ex calciatore azzurro è arrivato in terra campana con sua moglie Kat e suo figlio Ciro. Dries ha voluto fortemente essere a Napoli in questi giorni di enorme entusiasmo per l’imminente vittoria del terzo Scudetto da parte del Napoli. Vuole anche lui unirsi alla grande festa del popolo partenopeo.

In serata si è riunito con alcuni amici per una cena. Dries indossava una maglia bianca del Napoli della Cirio recante il numero 10, la stessa di Diego Armando Maradona.

Il giocatore del Galatasaray, attualmente ancora miglior bomber di tutti i tempi della squadra azzurra, si è lasciato andare anche a qualche canzone napoletana così come testimonia un filmato che circola sui social: “Oje vita, oje vita mia”, hanno cantato a voce alta.

