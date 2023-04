La “febbre social” ha contagiato la mente dei tifosi Juventini a tal punto di credere…alle favole!

I social, com’è noto, sono il vero “barometro delle emozioni” e della passione sportiva. Vale tanto a Napoli quanto nel resto del mondo. Oggi basta avere un profilo social per essere paragonabile a un giornalista sportivo che viene retribuito per fare informazione. Dobbiamo essere onesti nel dire che, facendosi un giro sui social, si vede subito che i tifosi del Napoli sono divisi in due tronconi: da una parte c’è chi minimizza e derubrica l0 0-4 casalingo contro il Milan come un brutto incidente di percorso.

Dall’altro c’è invece chi già pensa che lo scudetto è in pericolo. A Torino per esempio la pensano così, e facendoci un giro sulle pagine di tifosi bianconeri, un po’ tutte dicono che la Juve non deve abbandonare il sogno scudetto. Per carità, legittimo, ma davvero molto inverosimile. Un po’ tutte scrivono il medesimo concetto: “Ci ridaranno i 15 punti e vinceremo allo Stadium contro il Napoli. Il distacco in classifica è di meno nove. La loro paura farà il resto”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati