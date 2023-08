La Famiglia Spalletti vs De Laurentiis

Samuele è un avvocato.

La “non concorrenza” è il cavillo.

Samuele, per inciso, di cognome fa Spalletti ed è il figlio di Luciano.

Nella sala riunioni dello studio milanese in cui opera, si studiano le carte.

La clausola di De Laurentiis.

La pec.

La penale ed il cavillo.

Non concorrenza.

Gli avvocati vogliono dimostrare come la Nazionale italiana non può considerarsi una squadra di calcio “normale” e pertanto non esisterebbe il principio di mancare al contratto firmato.

Essendo realmente Spalletti, il solo nome che interessa alla Federazione, si sta cercando un escamotage.

Sul punto, De Laurentiis non molla di un centimetro.

Questione di soldi e di principio.

Puntiglio.

Per De Laurentiis, Nazionale italiana o Lega pro turca non fa differenza.

Se Spalletti vuole allenare nell’anno in corso, chi lo vuole, deve pagare 3 milioni di penale.

Prendere o lasciare.

Ricatto?

Business?

Una cosa è certa. Chi fa affari con De Laurentiis difficilmente la spunta ed a Napoli, il presidente non fa sconti a nessuno.

Finirà in tribunale?

È molto probabile.

Gli avvocati già ci sono.

