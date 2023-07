“La domanda non è chi è, è perché “.

È la battuta – slogan di un noto cabarettista napoletano che imperversava qualche anno fa in tv.

Carmine Faraco.

Si addice perfettamente al momento Napoletano.

Giuntoli, Osimhen, Garcia, cosa importa il nome, molto meglio comprendere il perché di quel nome. Il perché di questa o quella scelta.

Il Napoli su questo punto è sempre privato. Dice e non dice. Il presidente è specialista del nascondino. L’estate è da sempre il suo momento particolare. Frasi sibilline, attacchi a destra e sinistra, prese di posizione e manovre sotterranee.

Alzi la mano chi ricorda una parola di Garcia. È l’estate napoletana tipica del presidente. Il battibecco con Giuntoli a mezzo tweet, le punzecchiature alla Lega, è un copione tipico.

In estate De Laurentiis adora il personaggio.

Spartaco?

Il marchese del Grillo?

Fate voi.

Gli piaciucchia.

Del resto, lo scorso anno, era rivolta piena, era guerra intestina e poi ha vinto largamente.

Ha indovinato tutto e ha potuto dir “avevo ragione io”.

La questione però torna.

La domanda non è chi è, è perché.

Ad esempio, vendere o tenere Osimhen è frutto di una riflessione o di un Istinto? Sceglie il Napoli o il mercato?

Garcia ha un perché o è frutto di una ” scelta imposta”?

Insomma detto fuori dai denti, De Laurentiis ha chiari i suoi progetti e se si li vuol dire alla città?

La questione resta ed anche la domanda di Faraco.

Vedremo.

