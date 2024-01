La depressione di Kvaratskhelia fotografa quant’è regredito il Napoli 

In casa Napoli, la finale di Supercoppa, al netto di un arbitraggio sicuramente insufficiente e condizionante, può essere l’occasione per fare un bilancio seppur parziale, di questi mesi gestiti da Mazzarri. Tante le cose che non funzionano. Ma quello che salta subito all’occhio è l’aurea di depressione che affligge Kvaratskhelia, il cui flusso creativo pare essersi inaridito di colpo. Conseguenza di una manovra farraginosa e disorganizzata, che obbliga la squadra a ripiegare su sé stessa.

Anche contro l’Inter, il piano gara predisposto dall’allenatore toscano per tentare di tagliare i riferimenti spaziali a Çalhanoğlu era sin troppo evidente. Non concedere alcuna imbucata alle spalle della propria mediana, evitando che le due punte nerazzurre potessero ricevere comodamente. Quindi puntare la linea difensiva partenopea. Uno scenario in cui si sono spesi in un gran lavoro di sacrificio Kvaratskhelia e Politano, attenti in fase di non possesso nello scivolare all’indietro, stringendo molto la posizione, trasformandosi quasi in interni di centrocampo. Nel frattempo, Zerbin e Mazzocchi si alzavano con decisione su Dimarco e Darmian, assorbendone gli inserimenti.

Un atteggiamento oggettivamente passivo per le ambizioni dei Campioni d’Italia, funzionale a instillare nel gruppo una mentalità rinunciataria, che non produce altro che risultati mediocri. Altro che la caratura internazionale conquistata la scorsa stagione a suon di prestazioni dominanti sui campi di mezza Europa. I detentori dello Scudetto, alla stregua di una vera “provinciale”, giocano esclusivamente per non prenderle: quello che si materializza in più è tanto di guadagnato. Del resto, fino all’espulsione di Simeone, gli azzurri avevano calciato in porta in un’unica circostanza, con il georgiano, poi sostituito dall’inconsistente Gaetano.

Isolato e privo di sostegno

Ovviamente la responsabilità non deve gravare solamente sulle spalle di Mazzarri, visto che già Rudi Garcia aveva provveduto ad attentare alle certezze di Kvara, spostandolo dalla sua comfort zone. Stringendogli la posizione, nel vano tentativo di trasformarlo da esterno spietato e dribblomane, in un offensive player completo. Capace cioè di battere via alternative alla riga di gesso, spadroneggiando pure nei “mezzi spazi”. Il francese sperava di contribuire a favorirne l’esplosione definitiva, rendendolo un Top nel ruolo. E invece ha finito per avvelenargli il rendimento.

Perché il numero 77 dà il meglio di sé quando parte largo, completamente aperto in ampiezza. A quel punto, l’azione progredisce con la classica giocata sulla catena di sinistra: Khvicha mette i piedi sulla linea laterale, isolandosi in situazione di uno contro uno. Dunque, legge il comportamento degli avversari e stimola l’inserimento della mezzala di parte – generalmente, Zielinski – oppure lavora in coppia col terzino in sovrapposizione. Movimenti in combinazione che fino a pochi mesi fa il Napoli cercava costantemente. Che adesso non riescono quasi mai. Certamente gli infortuni di Mario Rui e Olivera hanno reso maggiormente difficoltoso questo sviluppo.

Nondimeno, vedere Kvaratskhelia isolato a sinistra, pressato dal marcatore diretto alle spalle, con il raddoppio interno per impedirgli di rientrare sul destro, mette davvero una gran tristezza. Nonché, acuisce uno sgradevole presentimento.

Forte la sensazione che ormai la squadra partenopea sia regredita tecnicamente ai livelli dei primi anni duemila, quando ritornò in serie A dopo il fallimento: una neopromossa tutta corsa, cattiveria agonistica e feroce applicazione sottopalla. Insomma, la crisi che affligge il Napoli dimostra quanto determini un allenatore tatticamente preparato. Non necessariamente con idee avanguardiste. In ogni caso, capace di lavorare su principi di gioco contemporanei. Ossia, un calcio propositivo, che non costringa i tifosi e gli stessi giocatori a guardare con nostalgia gli highlight di ben altri uomini in maglia azzurra.

