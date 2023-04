La Curva A chiama a raccolta tutti i tifosi azzurri…E’ arrivato il giorno del Napoli!

Dopo giorni di attesa, è finalmente arrivata la decisione ufficiale sul match tra Napoli e Salernitana, quello che nella migliore delle ipotesi può significare scudetto. La gara non si giocherà più sabato alle 15:00, bensì ventiquattro ore dopo, domenica 30 aprile alle ore 15:00.

Per l’occasione, la Curva A chiama a raccolta i tifosi azzurri per l’evento storico, ed ha diramato in questi minuti un emblematico comunicato. L’invito è quello di colorare tutto lo stadio d’azzurro, portando quante più bandiere possibili da sventolare al Maradona. Poi, anche un appello a festeggiare e godere, ma con responsabilità e nel rispetto della città.

