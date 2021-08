La Cremonese tenta la “doppietta”: oltre Gaetano, vuole pure Zedadka

La Cremonese intende fare la spesa in casa Napoli. Il nuovo direttore sportivo dei lombardi, Simone Giacchetta, sta letteralmente tempestando di chiamate il suo omologo partenopeo. In effetti, pare che a Cristiano Giuntoli sia giunta una proposta interessante.

I grigiorossi, infatti, stanno tentando in tutte le maniere di convincere il diesse azzurro a far tornare Gianluca Gaetano ad esibire tutto il suo talento dalle parti dello stadio Zini.

La mezz’ala (classe 2000) ha giocato in prestito nelle ultime due stagioni a Cremona. Ma solo lo scorso anno, grazie al lavoro meticoloso di Fabio Pecchia in panchina, è riuscito ad esprimere appieno le sue potenzialità, terminando il campionato in crescendo, arricchito da 7 gol e 36 presenze complessive.

Assodato che il Napoli è seriamente intenzionato a rinnovare il prestito di Gaetano, sembra che nell’operazione possa rientrare anche la cessione temporanea di un altro millennial: Karim Zedadka.

L’esterno franco-algerino, prodotto interessante del settore giovanile napoletano, si è messo in mostra nel precampionato, convincendo Luciano Spalletti a dargli fiducia e schierarlo da titolare in un paio di amichevoli. La prestazione contro il Pescara, condita addirittura dal gol del definitivo 4-0, è piaciuta molto ai dirigenti della Cremonese.

Insomma, l’impressione che si possa aprire un canale privilegiato tra le due società non appare affatto campata in aria.

