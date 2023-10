La Corona e’…sferrata, Ma Spalletti non ci sta’! Il CT perché non affronta il problema?

A Fabrizio Corona non sono piaciute le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il CT della nazionale italiana aveva così riferito.

“I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità”. Il noto ex paparazzo ha così scritto su Instagram. “Il fatto che Spalletti, invece che prendere atto dei problemi che ci sono in casa, sposti l’attenzione su di me è un fatto molto grave“.

Poi ha aggiunto: “L’allenatore della Nazionale, oltre che a un ruolo tecnico, ricopre anche una carica simbolica e culturale. L’avere nel proprio spogliatoio dei possibili casi di ludopatia ed invece di affrontarli attaccare chi crea gli scoop enfatizza sempre più l’aura di business puro assunto dal calcio“, ha continuato Corona.

“Non ho visto l’intera conferenza, ma se i toni di Spalletti sono rimasti questi vuol dire che ad oggi il calcio è solo questione di business e di denaro. E magari è proprio questo, forse, che spinge dei giovani così ricchi ma così fragili nelle braccia della ludopatia“, ha concluso Corona.

